Sinem Yüksel kimdir? Hayatını kaybeden Ahmet Çalık’ın nişanlısı Sinem Yüksel aslen nereli ve kaç yaşında?

Trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ın nişanlısı Sinem Yüksel'in hayatı sosyal medya gündeminde araştırılıyor. 27 yaşındaki genç futbolcu feci trafik kazası sonrası hayatını kaybetmişti. Ahmet Çalık'ın nişanlısı Sinem Yüksel ise son olarak Ahmet Çalık ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak "Hep olduğu gibi her şeyden, herkesten çok seni seviyorum minik bebek" notunu düşüp altına kalp emojisi koydu. Peki Sinem Yüksel kimdir?

SİNEM YÜKSEL KİMDİR?

Sinem Yüksel, hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ın nişanlısı olarak bilinmektedir. Tasarımla ilgilenen ve mimar olan Sinem Yüksel hakkında internet üzerinde yeterli

bilgi bulunmamaktadır. Sinem Yüksel, Instagram'da 'senzalimitidesign' kullanıcı adıyla yer almaktadır.

AHMET ÇALIK KİMDİR?

Futbola 2004 ysenesinde Gençlerbirliği altyapısında başlayan Ahmet, 2011'in yaz mevsiminde profesyonel olup A takıma yükselmiştir. A takımın sezon hazırlık kamplarına, bazı antrenmanlara ve resmî müsabakalara takımı ile çıksa da ilk sezonunda Gençlerbirliği'nin A2 takım'da görev almıştırç Aynı sezon sadece 3 Türkiye Kupası maçında sahada yer alan isim; 2012-13 sezonunda, 21 Nisan 2013'te Fenerbahçe ile oynanan Süper Lig maçında ilk kez a takım forması giymiştir.

Ahmet Çalık, kendi mevkiisinde oynayan Ante Kulušić'in ve Debatik Curri'nin sakatlığı nedeniyle kendine ilk on birde yer bularak defansın ortasında sahaya çıkmıştır. Bu maçta gösterdiği performansla 2-0'lık galibiyete katkı sağlayan futbolcular arasına girince sonraki 4 lig maçında da ilk on birde genç yaşına rağmen forma fırsatı bulmuştur ve toplamda 5 lig maçında forma giymiştir. Ahmet, 30 top kesme 40 kez de rakip atak durdurma performansıyla oynamıştır. Savunmada sadece bir top kaybı yapan Ahmet maç başına 57 pas ortalamasıyla oynamıştır.

Çalık; 2013-2014 sezonunun devre arasında, Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu'nun 14 Ağustos 2013 tarihindeki toplantısında yürürlüğe koyduğu "Genç Futbolcu Teşvik Sistemi"ne göre, Süper Lig'de 1,170 dakika sahada kalma başarısı göstermiştir. Ahmet Yılmaz Çalık, kulübüne 150 bin lira kazandırmıştır. 2015-2016 sezonu içerisinde ise kaptanlık görevini üstlenmiştir.



