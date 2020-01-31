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Singapurlu turistler Amasya’ya hayran kaldı

AMASYA HABERLERİ  | 31.01.2020 11:32 | Son Güncelleme

Singapurlu turistler gezdikleri Amasya’ya hayran kaldı.Singapurlu turistler Amasya’nın tarihi ve doğal güzelliklerini gezdi.

Singapurlu turistler gezdikleri Amasya’ya hayran kaldı.
Singapurlu turistler Amasya’nın tarihi ve doğal güzelliklerini gezdi. Turistler, bir açık hava müzesi gibi olan Amasya’da unutamayacakları gezi yaptı. Singapurlu turistlerin rehberi Mehmet Cıbikcu, “İki gündür Amasya’dayız. Burada müzeleri, turistlik yerleri, Yalı Boyu Evleri’ni, Kral Kaya Mezarları’nı, Bimarhene’yi, tarihi köprüleri gezdik. Amasya’nın tarihi önemi çok büyük. Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Amasya’ya ayda iki kez turist getiriyoruz” dedi.
Cıbikcu, Amasya’yı çok sevdiğini ve bu şehre yerleşip emeklilik hayatını sürdürmeyi düşündüğünü sözlerine ekledi.

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Sabah
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Öğle
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İkindi
15:34
Akşam
17:59
Yatsı
19:20

Amasya Nöbetçi Eczaneler31 Ocak Cuma

Fatih Eczanesi
Merkez
Maden Eczanesi
Merkez
Evren Eczanesi
Goynucek
Mutlu Eczanesi
Gumushacikoy
Yeni Eczanesi
Merzifon
Derman Eczanesi
Suluova
Gökçe Eczanesi
Tasova
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