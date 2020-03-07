YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Sınırda umutla bekleyen bir öksüz: Hamed Reza

Sınırda umutla bekleyen bir öksüz: Hamed Reza

EDİRNE HABERLERİ  | 07.03.2020 13:12 | Son Güncelleme

Geçen yıl annesini Afganistan'da terör saldırısında kaybeden 3 yaşındaki Hamed Rıza da babasıyla Avrupa'ya geçmek için bekliyor - Hamed Rıza "Derdi dünyadan büyük" dedirtircesine, yaşadıklarının nedenini anlamadan karmaşanın içerisinde büyüyor

EDİRNE (AA) - Avrupa sınırında üzerlerine gerçek mermiler de sıkılsa hala Yunanistan'ın kapıyı açacağı umuduyla binlerce sığınmacı bekliyor.

Avrupa'ya geçmek için Pazarkule Sınır Kapısı'na gelen ve Yunanistan'ın kapıyı açacağı umudunu taşıyanlar arasında en çok sıkıntıyı çocuklu aileler çekiyor.

Sık sık sığınmacılara biber ve göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek mermilerle de müdahale eden Yunan güvenlik güçlerinin sert tavrından çocuklar ve bebekler de etkileniyor.

Aileler hem kendilerini hem de çocuklarını korumak için yoğun mücadele sergiliyor. Gazın tesir ettiği bebek ve çocukların feryatları, sınırda yaşanan insani trajediyi gözler önüne seriyor.

Sınırda bekleyen çocuklardan biri de annesini geçen yıl Afganistan'da terör saldırısında yitiren 3 yaşındaki Hamed Reza...

Üzerindeki beyaz montunun artık çektiği sıkıntıları gösterircesine siyahlaştığı çocuk, başındaki beresi ve sevimliliğinin yanı sıra acı dolu bakışlarıyla dikkati çekiyor.

Hamed Reza, babası ile gazın tesir etmediği yerlere sığınırken bir yandan da elindeki mendille sık sık yüzünü ve gözlerini siliyor.

Hamed Reza "Derdi dünyadan büyük" dedirtircesine, yaşadıklarının nedenini anlamadan karmaşanın içerisinde büyüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İranlı vekil Fatma Rehber koronavirüsten hayatını kaybettiİranlı vekil Fatma Rehber koronavirüsten hayatını kaybetti
Selimiye Camisi'nde hareketli dakikalar! Polis müdahale ettiSelimiye Camisi'nde hareketli dakikalar! Polis müdahale etti
Anahtar Kelimeler:
Afgan öksüz

En Çok Okunan Yerel Haberler

Eskişehir sokakları sanat kokuyor

Eskişehir sokakları sanat kokuyor

Vali Yazıcı, İdlib gazisini ziyaret etti

Vali Yazıcı, İdlib gazisini ziyaret etti

Lise öğrencileri su altı dalışını öğrendi

Lise öğrencileri su altı dalışını öğrendi

Mersin’de işçi otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı

Mersin’de işçi otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı

Doğu Karadeniz’in en büyük mezbahası Fatsa’da açıldı

Doğu Karadeniz’in en büyük mezbahası Fatsa’da açıldı

Başkan Babaoğlu kadın personelleri unutmadı

Başkan Babaoğlu kadın personelleri unutmadı

Edirne Namaz Vakitleri 7 Mart Cumartesi

İmsak
06:07
Sabah
07:32
Öğle
13:30
İkindi
16:42
Akşam
19:18
Yatsı
20:38

Edirne Nöbetçi Eczaneler 7 Mart Cumartesi

Erkin Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Enez
Gün Eczanesi
Havsa
Çınar Eczanesi
Ipsala
Serap Eczanesi
Kesan
Sevil Eczanesi
Lalapasa
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Edirne Valiliğinden CHP'li Gaytancıoğlu'nun sığınmacılara yönelik açıklamasına yanıt:

Edirne Valiliğinden CHP'li Gaytancıoğlu'nun sığınmacılara yönelik açıklamasına yanıt:

Evine döndü, eşinin cansız bedeniyle karşılaştı

Evine döndü, eşinin cansız bedeniyle karşılaştı

ETB personeline etkin yöntemler ile kurumsal kapasitenin geliştirilmesi eğitimleri verildi

ETB personeline etkin yöntemler ile kurumsal kapasitenin geliştirilmesi eğitimleri verildi

Edirne'de askeri yasak bölgede ceset bulundu

Edirne'de askeri yasak bölgede ceset bulundu

2 gündür haber alınamayan gencin cansız bedeni bulundu

2 gündür haber alınamayan gencin cansız bedeni bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.