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Sinop İlim Yayma Cemiyetinden suç duyurusu

SİNOP HABERLERİ  | 11.09.2020 17:30 | Son Güncelleme

Sinop İlim Yayma Cemiyeti, Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu.İlim Yayma Cemiyeti Sinop Şubesi, geçen günlerde imam hatiplilerle ilgili sözleri nedeniyle Erol Mütercimler hakkında adliyeye giderek suç duyurusunda bulundu.

Sinop İlim Yayma Cemiyetinden suç duyurusu

Sinop İlim Yayma Cemiyeti, Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu.
İlim Yayma Cemiyeti Sinop Şubesi, geçen günlerde imam hatiplilerle ilgili sözleri nedeniyle Erol Mütercimler hakkında adliyeye giderek suç duyurusunda bulundu. Daha sonra Uğur Mumcu Meydanı’nda bir basın açıklaması yapan Cemiyet Başkanı Hakkı Bafralı, ”Milletimizin teveccühü ile kurulmasına öncülük ettiğimiz ilk imam hatip okulunun açılışının üzerinden 70 yıl geçmiştir. O günden bugüne imam hatip mezunları ve mensupları insanımızın milli ve manevi anlamda güçlenmesi ve ülkemizin kalkınması adına her alanda önemli vazifeler üstlenmiştir. İmam hatip camiası, bugün 1 milyon 400 bin öğrencisi, mezunları ve aileleriyle birlikte milyonlarca mensubu olan geniş bir ailedir. Erol Mütercimler adlı şahıs medya yolu ile imam hatip camiasına ve bu ülkenin dindar insanlarına karşı ağır hakaret ve iftirada bulunmuştur. Vicdana ve ahlaka sığmayan bu sözler asla kabul edilemez” dedi.
İmam hatiplilere yöneltilen iftiraların sadece onların camiasını değil tüm Türkiye’yi hedef aldıklarını belirten Bafralı, "Erol Mütercimler’in bu çıkışı, aklı ve vicdanı ideolojileri tarafından esir alınmış hastalıklı zihniyetin çirkin bir yansımasıdır. Bu söylem aynı zamanda ülkenin birliğini zehirlemekte, toplumda kin ve nefretin yayılmasına sebep olmaktadır. Ayrışma ve kamplaşmayı körükleyenler bilmelidirler ki, davranışları ülkemize yönelik kötü emel sahiplerinin değirmenine su taşımaktadır. İmam hatiplilere yöneltilen iftiralar ve mesnetsiz iddialar, aşağılayıcı-küçük düşürücü ifadeler, sadece bu camiayı değil Türkiye’yi, 83 milyonluk ülkemizi, birliğimizi ve dirliğimizi hedef almaktadır. İşte bu gerekçe ile camiamıza yönelik iğrenç, aşağılık ithamlarda bulunan Mütercimler hakkında kamu davası açılması için Adalet Bakanlığımızı ve savcılarımızı göreve davet ediyoruz. Bu okullardan mezun olmanın haklı gururunu taşıyan; imam hatiplerin bu toprakların mayası, harcı, irfanı olduğuna inanan, iş insanı, bürokrat, siyasetçi, akademisyen, esnaf kısacası herkesi Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulunmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Sinop İlim Yayma Cemiyetinden suç duyurusu

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