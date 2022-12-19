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Sinop-İstanbul uçuşları iptal edildi

19.12.2022 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop’ta etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle, Sinop-İstanbul arasında yapılması planlanan uçak seferleri iptal edildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, Sinop’ta devam eden yağmur, sis ve şiddetli rüzgarın görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle Sinop-İstanbul arasında karşılıklı yapılması planlanan uçuşlar gerçekleştirilemedi.

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