Sinop-İstanbul uçuşları iptal edildi

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, Sinop’ta devam eden yağmur, sis ve şiddetli rüzgarın görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle Sinop-İstanbul arasında karşılıklı yapılması planlanan uçuşlar gerçekleştirilemedi.
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