YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sinop
  4. Sinop kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı

Sinop kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı

SİNOP HABERLERİ  | 08.02.2020 12:42 | Son Güncelleme

Sabah saatlerinde yurdun bazı bölgelerinde başlayan kar yağışı Sinop’u da etkisi altına aldı.

Sinop kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı

Sabah saatlerinde yurdun bazı bölgelerinde başlayan kar yağışı Sinop’u da etkisi altına aldı. Kent merkezine mevsimin ilk karı düşerken, vatandaşlar beyaz örtüyle kaplı manzaranın tadını çıkardı.
Yurdu etkisi altına alan soğuk hava Sinop’ta da etkili oldu. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kendini gösteren kar ortaya güzel görüntüler çıkardı. İlçeler başta olmak üzere kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Özellikle vatandaşların uğrak noktası olan kent merkezindeki Uğur Mumcu Parkı, karın yağmasıyla birlikte görsel şölen oluşturdu.
Öğrenciler hasretle bekledikleri karın tadını kartopu oynayarak çıkardı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şehitler için mevlit okutuldu helva dağıtıldı

Şehitler için mevlit okutuldu helva dağıtıldı

Başkan Erdoğan’dan sabah çıkarması

Başkan Erdoğan’dan sabah çıkarması

Erzincan’da silahlı kavga: 11 yaralı

Erzincan’da silahlı kavga: 11 yaralı

MHP Malatya’da görev değişimi

MHP Malatya’da görev değişimi

ASKON’un 11. Aylık Ekonomi Değerlendirme Toplantısı Adana’da gerçekleşti

ASKON’un 11. Aylık Ekonomi Değerlendirme Toplantısı Adana’da gerçekleşti

Bursa'da kafede çıkan kavgada iki kişi silahla yaralandı

Bursa'da kafede çıkan kavgada iki kişi silahla yaralandı

Sinop Namaz Vakitleri 8 Şubat Cumartesi

İmsak
06:11
Sabah
07:39
Öğle
12:59
İkindi
15:42
Akşam
18:09
Yatsı
19:31

Sinop Nöbetçi Eczaneler 8 Şubat Cumartesi

Sağlık Eczanesi
Merkez
Önsoy Eczanesi
Ayancik
Derman Eczanesi
Boyabat
Altınkaynak Eczanesi
Duragan
Şifa Eczanesi
Erfelek
Yenice Eczanesi
Gerze
Şifa Eczanesi
Turkeli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Sinop’un Kumkapı Sahilindeki Kötü Deniz Kokusu Vatandaşları Rahatsız Ediyor

Sinop’un Kumkapı Sahilindeki Kötü Deniz Kokusu Vatandaşları Rahatsız Ediyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.