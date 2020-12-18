YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sinop
  4. Sinop’a Kırgız gelin

Sinop’a Kırgız gelin

SİNOP HABERLERİ  | 18.12.2020 15:41 | Son Güncelleme

Sinop’ta bir kurumda işçi olarak çalışan Bülent Yaman ile Kırgızistanlı Aıda Uralıeva, dünyevine girdi.

Sinop’ta bir kurumda işçi olarak çalışan Bülent Yaman ile Kırgızistanlı Aıda Uralıeva, dünyevine girdi. Yaman’a aşık olan Kırgızistanlı Aıda Uralıeva, Müslümanlığı seçti.
Sinoplu Bülent Yaman(43) tatilde tanıştığı Kırgızistanlı Aıda Uralıeva(33)ile, Sinop Belediyesi nikah salonunda düzenlenen törenle hayatlarını birleştirdi. Geçen yaz tatili için Antalya’ya giden bir çocuk babası Bülent Yaman kaldığı otelde resepsiyon amiri olarak çalışan bir çocuk annesi Aıda Uralıeva ile tanıştı. Bir süre arkadaş olarak konuşan çift daha sonra evlenmeye karar verdi. Bunun üzerine Bülent Yaman, Kırgızistan’a giderek Uralıeva’nın ailesi tanıştı. Evlenmeye karar veren çift Sinop Belediyesi nikah salonunda düzenlenen törenle dünya evine girdi. Ciftin nikâh şahitliğini eski Sinop Kredi Yurtlar Kurumu Müdürü Adnan Menderes Dümen yaptı.
Nikah sonrası açıklamalarda bulunan gelin Uralıeva, "Ben birkaç senedir Antalya da bir otelde çalışıyordum. Bülent de Antalya’ya tatile gelmiş, orada tanıştık. Evlenmek hiç aklımda yoktu, çalışıp memlekete dönecektim ama nasip böyleymiş. Çok mutluyum” dedi.
Damat Bülent yaman ise, "Antalya’ya tatil için gitmiştim. Kendisi otelde resepsiyon amiriydi hem de İngilizce, Rusça tercümanlık yapıyordu. Kendisinden çok etkilendim ve tanıştık. Uzun süre konuştuktan sonra hayatlarımızı birleştirmeye karar verdik. Mutluyum" diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Biz kavuştuk' 'Biz kavuştuk'
PARTNER Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun son paylaşımı Instagram'ını çökertti Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun son paylaşımı Instagram'ını çökertti
1/

Sinop Namaz Vakitleri 18 Aralık Cuma

İmsak
06:21
Sabah
07:55
Öğle
12:41
İkindi
14:56
Akşam
17:17
Yatsı
18:45

Sinop Nöbetçi Eczaneler18 Aralık Cuma

Burcu Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Erfelek
Tek Eczanesi
Duragan
Yavuz Eczanesi
Ayancik
Yeni Eczanesi
Boyabat
Gizem Eczanesi
Turkeli
Ünlü Eczanesi
Gerze
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.