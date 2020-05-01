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Sinop’ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

SİNOP HABERLERİ  | 01.05.2020 14:37 | Son Güncelleme

Sinop’ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında sivil toplum örgütleri tarafından basın açıklaması gerçekleştirildi.Sivil toplum örgütleri 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlamak üzere Uğur Mumcu Meydanı’nda buluştu.

Sinop’ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında sivil toplum örgütleri tarafından basın açıklaması gerçekleştirildi.
Sivil toplum örgütleri 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlamak üzere Uğur Mumcu Meydanı’nda buluştu. SES Sinop Temsilcisi Ayhan Çalık’ın basın açıklaması yaptığı programa, korona virüsü önlemleri sebebiyle sosyal mesafe kuralına uyuldu.
SES Sinop Temsilcisi Ayhan Çalık burada yaptığı açıklamada, “Bizler bu ülkenin işçileri, emekçileri, kamu emekçileri, mühendisleri, mimarları, hekimleri, aydınları, akademisyenleri, sanatçıları, gençleri, kadınları, emeklileri... Bizler bu dünyanın tüm değerlerini ve güzelliklerini, alın terimizle, aklımızla, bilgimizle, kısacası emeğimizle üretenler. 2020’nin 1 Mayıs’ında her yıl olduğu gibi umutlarımızla, bilincimizle ve dayanışmamızla bir aradayız. On yıllardır dünya halklarına sınırsız bir emek ve doğa sömürüsü, savaşlar, ekonomik krizler, artan eşitsizlikler, yoksulluk, işsizlik dışında hiçbir şey sunamayan bu düzen küresel salgın ile beraber büyük bir uygarlık krizi yaşıyor. Şüphesiz ki bu krizle mücadele en ön safta sağlık emekçileri yer alıyor. Onlar yaşamak için yaşatmak istiyorlar“ dedi.

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İmsak
03:47
Sabah
05:28
Öğle
12:42
İkindi
16:33
Akşam
19:45
Yatsı
21:19

Sinop Nöbetçi Eczaneler 1 Mayıs Cuma

Büyük Eczanesi
Boyabat
Deniz Eczanesi
Merkez
Erfelek Eczanesi
Erfelek
Güven Eczanesi
Ayancik
Özlem Eczanesi
Turkeli
Şimşek Eczanesi
Merkez
Tek Eczanesi
Duragan
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