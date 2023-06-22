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Sinop'ta 10,5 milyon avroluk yatırımla yapılan tesis balıkçılara hizmet verecek

22.06.2023 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'ta, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında yapımı tamamlanan Su Ürünleri İşleme Şoklama ve Depolama Tesisi, gelecek balık sezonunda hizmet vermeye başlayacak.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansından (KUZKA) yapılan yazılı açıklamada, KUZKA, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti desteğiyle hayata geçirilen 10,5 milyon avroluk tesisin yapım sürecinin tamamlandığı kaydedildi.

Sinop başta olmak üzere Karadeniz Bölgesi'ndeki balıkçılık sektörünün gelişmesine katkı sunacak tesisin eylül ayında balıkçılara hizmet vermeye başlayacağı aktarılan açıklamada, tesisin 20 dönüm arazi üzerine kurulduğu belirtildi.

Tesisin balıkçılık sektörü açısından önemine işaret edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Enerjisinin bir kısmını güneşten sağlayacak tesis, yılda 3 bin ton su ürünü işleme ve şoklama yapabilecek kapasitede inşa edildi. Günlük 1200 ton depolama kapasitesine sahip tesiste, dakikada 45 somon işleme, saatte 5 ton hamsi boylama ve günlük 60 ton ürün şoklama yapılabiliyor. Sinop Su Ürünleri İşleme, Şoklama ve Depolama Tesisi, makine ve ekipmanlarının aktif hale getirilmesiyle temmuz ayında teslim edilmiş olacak. Eylül ayında başlayacak sezonda küçük ve orta ölçekli balıkçılara ürünlerini işleme, şoklama ve depolama hizmetleri sunulacak."

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