Sinop'ta 3 bin 400 standart dışı maske ele geçirildi

SİNOP (AA) - Sinop’ta bir iş yerine düzenlenen operasyonda 3 bin 400 standart dışı maske bulundu.

Alınan bilgiye göre, kent merkezinde bir iş yerinde izinsiz ve standart dışı maske üretimi yapıldığı ihbarını değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri operasyon düzenledi.

İş yerinde yapılan aramada, izinsiz ve standart dışı üretildiği tespit edilen 3 bin 400 maske ile maske yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

İş yeri sahibi hakkında adli işlem yapılırken ruhsatsız olduğu belirlenen imalathane belediye ekiplerince mühürlendi.

