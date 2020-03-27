YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sinop
  4. Sinop’ta 30 aileye yaşam destek kolisi

Sinop’ta 30 aileye yaşam destek kolisi

SİNOP HABERLERİ  | 27.03.2020 13:00 | Son Güncelleme

Sinop merkezli olan ve ulusal çapta faaliyet gösteren Devletin Bekası ve Milletin İradesi Derneği (BEKADER) tarafından 30 aileye yaşam destek kolisi dağıtıldı.Sinop’ta hizmet veren BEKADER, Sinop Kaleyazısı mevkisinde korona virüs sebebiyle çalışamayan 30 hamala “yaşam destek kolisi” hazırlayıp evlerine kadar servis etti.

Sinop merkezli olan ve ulusal çapta faaliyet gösteren Devletin Bekası ve Milletin İradesi Derneği (BEKADER) tarafından 30 aileye yaşam destek kolisi dağıtıldı.
Sinop’ta hizmet veren BEKADER, Sinop Kaleyazısı mevkisinde korona virüs sebebiyle çalışamayan 30 hamala “yaşam destek kolisi” hazırlayıp evlerine kadar servis etti. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan derneğin Genel Başkan Vekili Erol Özçelik, “Ülkemizin yaşadığı bu korona virüs sıkıntısı dolayısıyla bizler de BEKADER olarak, Sinop’ta hamallık işi ile uğraşan kardeşlerimizin baktık işleri durma noktasına geldi. Biz onlara 3 aylık ’yaşam destek paketi’ hazırladık. Bunun içerisinde çocuk bezinden 3 aylık gıda malzemesi karşılamaya kadar birçok ürünün olduğu bir paket. Toplam belirlediğimiz 30 arkadaşımız var. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Devletimiz çok kudretle ve çok güçlü bir devlet. 7’den 70’e destek anlamında şuan da her kesime koşuyor. Biz sadece devletimizin yanında karınca misali bir sivil toplum kuruluşu olarak destek vermek istedik. Valiliğimiz tarafından da yardımlar yapılıyor. Ama dediğim gibi biz sadece devletimize karınca misali destek vermek istedik” dedi.
Yaşam destek paketi alan Hüseyin Nalça ise “Böyle bir zamanda bu destekten dolayı çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Evde hastam var zaten. Bu yardım benim için çok iyi oldu" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korkunç olay! Tartıştığı oğlunu döve döve öldürdüKorkunç olay! Tartıştığı oğlunu döve döve öldürdü
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Polis, kötü davrandığı yaşlı adamdan özür diledi Görüntüler büyük tepki çekmişti! Polis, kötü davrandığı yaşlı adamdan özür diledi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tekirdağ'da lise öğrencileri sağlıkçılar için maske üretiyor

Tekirdağ'da lise öğrencileri sağlıkçılar için maske üretiyor

Düzce Valiliği’nden açıklama "Evde Kal Düzce" çağrısı

Düzce Valiliği’nden açıklama "Evde Kal Düzce" çağrısı

560 yıllık Kapalı Çarşı tarihinde bir ilk

560 yıllık Kapalı Çarşı tarihinde bir ilk

Adana'da bir kişinin öldüğü silahlı kavganın zanlısı tutuklandı

Adana'da bir kişinin öldüğü silahlı kavganın zanlısı tutuklandı

Tekne ile çıktıkları denizde kaybolup hayatlarını kaybeden arkadaşlar toprağa verildi

Tekne ile çıktıkları denizde kaybolup hayatlarını kaybeden arkadaşlar toprağa verildi

Balıkesir’de orman yangını

Balıkesir’de orman yangını

Sinop Namaz Vakitleri 27 Mart Cuma

İmsak
04:56
Sabah
06:24
Öğle
12:50
İkindi
16:19
Akşam
19:06
Yatsı
20:28

Sinop Nöbetçi Eczaneler27 Mart Cuma

Ada Eczanesi
Merkez
Öncel Eczanesi
Ayancik
Yaşam Eczanesi
Boyabat
Altınkaynak Eczanesi
Duragan
Şifa Eczanesi
Erfelek
Ekin Eczanesi
Gerze
Özlem Eczanesi
Turkeli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Türkeli’de "Şehitlerimize Saygı" yürüyüşü

Türkeli’de "Şehitlerimize Saygı" yürüyüşü

Gol sevincini asker selamı ile yaşadılar

Gol sevincini asker selamı ile yaşadılar

Sinop’ta şüpheli ölüm

Sinop’ta şüpheli ölüm

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.