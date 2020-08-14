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Sinop’ta 566 kişiye istihdam sağlanacak

SİNOP HABERLERİ  | 14.08.2020 13:08 | Son Güncelleme

Sinop Çalışma ve İş Kurumu(İŞKUR) İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği içerisinde, Sinop il ve ilçe okullarında 500 kişilik temizlik görevlisi, 66 kişilik güvenlik görevlisi olmak üzere toplam 566 kişiye istihdam sağlanacak.Konu ile alakalı Sinop Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Başvurular 10.08.2020- 14.08.2020 tarihleri arasında İŞKUR ’esube.iskur.gov.tr’ ve ALO 170 iletişim hattı üzerinden yapılacaktır.

Sinop’ta 566 kişiye istihdam sağlanacak

Sinop Çalışma ve İş Kurumu(İŞKUR) İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği içerisinde, Sinop il ve ilçe okullarında 500 kişilik temizlik görevlisi, 66 kişilik güvenlik görevlisi olmak üzere toplam 566 kişiye istihdam sağlanacak.
Konu ile alakalı Sinop Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Başvurular 10.08.2020- 14.08.2020 tarihleri arasında İŞKUR ’esube.iskur.gov.tr’ ve ALO 170 iletişim hattı üzerinden yapılacaktır. 18-19.08.2020 tarihinde noter huzurunda yapılacak kura çekilişi sonrası kazanan katılımcıların listesi belirlenerek duyurulacaktır. Katılım şartları; kuruma kayıtlı işsiz olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, emekli ve malul aylığı almamak, öğrenci olmamak (açık lise, açık öğretim öğrencileri hariç), SGK sorgulamasında başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 saylı Kanunun 4. Md. 1. Fıkrası (a-.c) kapsamında sigortalı olmamak. Bahse konu programlara Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca bir kişi katılabilir. ADNKS’ye göre aynı adreste oturanların, programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak ulaşılabilen en yakın döneme ait gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının (hane gelirinin) net asgari ücretin 1,5 katını aşması halinde söz konusu adreste oturan kişiler programa katılamazlar. Katılımcıların belirlenmesinde; güvenlik görevlisinde 19 yaşından gün almış olmak, temizlik görevlisinde ise kadınlar, 35 yaş üstü bireyler, engelliler, eski hükümlüler, terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananların oluşturduğu başvuru 1. listesinden yapılacak olup, bunlar arasından yeterli müracaatçı bulunmaması halinde diğer başvuru yapmış olanlardan oluşan 2. listeden katılımcı belirlenecektir. 25.08.2020 tarihinde başlayacak olan programın başarılı geçmesi temennisi ile kamuoyuna duyurulur” ifadelerine yer verildi.

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Duragan
Büyük Eczanesi
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Erfelek Eczanesi
Erfelek
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Özlem Eczanesi
Turkeli
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