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Sinop’ta 6 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

SİNOP HABERLERİ  | 04.08.2020 16:48 | Son Güncelleme

Sinop’ta denize giren 6 kişi, boğulma tehlikesi geçirdi.Sinop’un Durağan ilçesinden gelen ve Akliman bölgesi sahilinde serinlemek için denize giren 6 kişi, şiddetli rüzgar nedeniyle akıntıya kapıldı.

Sinop’ta denize giren 6 kişi, boğulma tehlikesi geçirdi.
Sinop’un Durağan ilçesinden gelen ve Akliman bölgesi sahilinde serinlemek için denize giren 6 kişi, şiddetli rüzgar nedeniyle akıntıya kapıldı. Sahildeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine deniz polisi ve sağlık ekibi sevk edildi.
Deniz polisi ve vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılan 6 kişi, ambulanslarla Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Boğulma vakalarının artması üzerine, deniz polisi bölgede denize girmemeleri konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.

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Erfelek
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Gerze
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