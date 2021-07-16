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Sinop'ta aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

16.07.2021 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'ta aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

Sinop'ta aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Ömer Yörük (85) idaresindeki 57 DT 697 plakalı otomobil, ilçe merkezinde yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

Kazada yaralanan Yörük, sağlık ekiplerince kaldırıldığı 75. Yıl Boyabat Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sinop'ta aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

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