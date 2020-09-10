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Sinop'ta Bayat Yaylası "Tabiat Parkı" ilan edildi

SİNOP HABERLERİ  | 10.09.2020 13:52 | Son Güncelleme

Sinop'ta Bayat Yaylası "Tabiat Parkı" ilan edildi

SİNOP (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığınca Sinop'un Durağan ilçesinde bulunan Bayat Yaylası "Tabiat Parkı" ilan edildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, zengin bitki örtüsüne sahip 51 hektarlık alanın tabiat parkı statüsüne alınması için bir süre önce çalışma başlatıldığı vurgulandı.

Müdürlüğün teklifi üzerine Tarım ve Orman Bakanlığınca Durağan ilçesinde yer alan Bayat Yaylası'nın "Buzluk Tabiat Parkı" olarak ilan edildiği duyurulan açıklamada, "Kararla birlikte ülkemiz yeni bir tabiat parkına daha kavuşmuştur. Gerekli prosedürlerin ardından söz konusu alanda peyzaj ve uygulama projeleri hayata geçirilecektir. Hayırlı olsun." ifadesine yer verildi.

Durağan Belediye Başkanı Ahmet Kılıçaslan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

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