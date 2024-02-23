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Sinop’ta Cankurtaran Yetiştirme Kursu açılacak

İHA İHA
23.02.2024 14:03 | Son Güncelleme:
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Sinop’ta Cankurtaran Yetiştirme Kursu açılacağı bildirildi.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Eğitmeni Murat Nezir Ensari yaptığı açıklamada, Sinop ve çevrisindeki cankurtaran eksikliğinin giderilmesi için cankurtaran kursu açacaklarını söyledi. Havuzlarda veya denizlerde cankurtaranlık yapabilmek için Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu ve ILS’nin (International Life Saving) düzenledikleri kurslara katılarak belge sahibi olma zorunluluğu olduğunu hatırlatan Ensari, TSSF VE ILS onaylı eğitimlerden geçerek cankurtaranlık mesleğine adım atmanın önemini vurguladı. Ayrıca Ensari, tüm sahil ve havuz işletmelerinin cankurtaran bulundurma mecburiyetinin olması gerektiğinin yasal bir zorunluluk olduğunu söyledi.

Ensari, kursa başvuru tarihinin 20 Mart tarihine kadar süreceğini belirterek, kursların 25-27 Mart tarihinde Sinop’ta başlayacağını ve 3’er günlük periyotlar halinde yapılacağını ifade etti.

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