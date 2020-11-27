YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sinop
  4. Sinop’ta Deniz Şehitleri için resim sergisi açıldı

Sinop’ta Deniz Şehitleri için resim sergisi açıldı

SİNOP HABERLERİ  | 27.11.2020 16:40 | Son Güncelleme

Sinop Deniz Baskını’nın 167.

Sinop Deniz Baskını’nın 167. yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında resim sergisi açıldı
Tersane mevkisinde bulunan Deniz Şehitleri Çeşmesi önünde açılan resim sergisi büyük ilgi gördü.
Vali Yardımcısı Abdullah Şahin, Sinop Limanına sığınan Osmanlı Filosuna, 30 Kasım 1853 günü Rus Filosunun saldırması sonucunda, 2 bin 800 askerin şehit edilmesiyle sonuçlanan 1853 Sinop Deniz Baskınının 167. yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında Sinop Deniz Baskınında şehit olan askerlerin ceplerinden çıkan paralar ile Tersane mevkiinde yaptırılan bugünkü adıyla ‘’Şehitler Çeşmesi’’ önünde açılan resim sergisini gezdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Yer temizliğinde çay kullanırsanız... Bakın ne işe yarıyormuş! Yer temizliğinde çay kullanırsanız... Bakın ne işe yarıyormuş!
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
1/

Sinop Namaz Vakitleri 27 Kasım Cuma

İmsak
06:05
Sabah
07:37
Öğle
12:32
İkindi
14:55
Akşam
17:17
Yatsı
18:44

Sinop Nöbetçi Eczaneler27 Kasım Cuma

Ekin Eczanesi
Gerze
Elif Eczanesi
Merkez
Erfelek Eczanesi
Erfelek
Genç Eczanesi
Boyabat
Öncel Eczanesi
Ayancik
Özlem Eczanesi
Turkeli
Yıldırım Eczanesi
Duragan
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.