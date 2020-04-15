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Sinop’ta din görevlileri buzdolabı hediye ettiler

SİNOP HABERLERİ  | 15.04.2020 22:12 | Son Güncelleme

Sinop Müftülüğü din görevlileri aralarında topladıkları para ile ihtiyaç sahibi bir aileye buzdolabı hediye ettiler.Sinop İl Müftülüğüne gelerek buzdolabına ihtiyaç duyduğunu söyleyen vatandaşın talebi üzerine İl Müftülüğü personel ekipleri durum tespiti yaparak aileye buzdolabı hediye etti.Konu ile ilgili, Sinop İl Müftülüğünden yapılan açıklamada; “Müftülüğümüze gelerek buzdolabına ihtiyaç duyduğunu söyleyen vatandaşımızın evine gidilerek durum tespiti yapan Din Görevlileri hemen harekete geçerek aralarında topladıkları para ile beyaz eşya bayiinden aldıkları buzdolabının kurulumunu sağlayarak evdeki çocukları da sevindirdiler.Bize bu şükür nimetini veren Allah’a hamdolsun” ifadelerine yer verildi.

Sinop Müftülüğü din görevlileri aralarında topladıkları para ile ihtiyaç sahibi bir aileye buzdolabı hediye ettiler.
Sinop İl Müftülüğüne gelerek buzdolabına ihtiyaç duyduğunu söyleyen vatandaşın talebi üzerine İl Müftülüğü personel ekipleri durum tespiti yaparak aileye buzdolabı hediye etti.
Konu ile ilgili, Sinop İl Müftülüğünden yapılan açıklamada; “Müftülüğümüze gelerek buzdolabına ihtiyaç duyduğunu söyleyen vatandaşımızın evine gidilerek durum tespiti yapan Din Görevlileri hemen harekete geçerek aralarında topladıkları para ile beyaz eşya bayiinden aldıkları buzdolabının kurulumunu sağlayarak evdeki çocukları da sevindirdiler.
Bize bu şükür nimetini veren Allah’a hamdolsun” ifadelerine yer verildi.

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Boyabat
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Erfelek
Önsoy Eczanesi
Ayancik
Önsoy Eczanesi
Ayancik
Şifa Eczanesi
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Duragan
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