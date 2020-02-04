Sinop’ta Dünya Kanser Günü portre fotoğraf sergisi

Sinop’ta İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 4 Şubat Dünya Kanser Günü kapsamında portre fotoğraf sergisi açıldı. Sinop’ta İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla kanserin erken teşhis edilmesinin tedavi sürecine sağlayacağı katkı konusunda vatandaşların farkındalığını artırmak ve onları bilgilendirmek amacıyla kanser tedavisinde erken teşhis sayesinde başarılı olmuş kişilerin de olumlu duygularının yansıtıldığı portre fotoğraflar sergilendi.

Burada konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Uzman Doktor Merve Çelik, “Tanısı erken konulabilen, dolayısıyla tedavi şansı daha yüksek olan ve toplumda en sık görülen kanserler arasında kadınlarda meme ve rahim ağzı, erkek ve kadınlarda ise bağırsak kanseri geliyor. Sağlıklı kişilerde belirli aralıklarla yapılacak olan kanser taramalarıyla (muayene ve tetkiklerle), kansere yol açan etmenlerin ve kanserin erken dönemde fark edilmesi mümkündür. Kanser konusundaki temel hedefimiz, toplumda farkındalığı sağlayarak kanserle mücadele konusunda toplum bilincinin oluşmasına katkıda bulunmaktır. KETEM’lerin (Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri) taramalara ve eğitimlere aralıksız devem etmesi verimlilikleri arttırmaktadır. İl Sağlık Müdürlüğümüzün, her konuda desteğiyle KETEM’de toplum tabanlı taramalar ücretsiz olarak yapılmaktadır. KETEM’lerimizde ’Erken Teşhis Hayat Kurtarır!’ prensibiyle 40-69 yaş kadınlara meme kanseri taraması, 50-70 yaş kadın ve erkeklere kolorektal (kalın bağırsak) kanseri taraması ve 30-65 yaş kadınlara rahim ağzı kanseri (HPV-DNA) taraması yapılmaktadır” dedi.

