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Sinop'ta eşini bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

12.07.2021 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'ta eşini bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

SİNOP (AA) - Sinop'ta yabancı uyruklu kişiler arasında yaşanan ve bir kadının ölümü, bir kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan kavgayla ilgili gözaltına zanlı tutuklandı.

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Afganistan uyruklu Mehmet Veli M'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Sinop'ta, Afganistan uyruklu Mehmet Veli M. eşi Meryem M. ile Abdull Rashid A. arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet Veli M. eşi Meryem M. ile Abdull Rashid A'yı bıçaklamıştı. Sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Meryem M. müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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