Sinop’ta fırtına uyarısı

Denizlerde fırtına beklentisi hakkında Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, “Batı Karadeniz’in doğusunda rüzgarın Çarşamba sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Sel, su baskını, heyelana dikkat

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan yeni uyarıda ise "18 Ekim Çarşamba günü beklenen sağanak şeklindeki yağışların; öğle saatlerinden itibaren Kastamonu, Sinop ve Samsun’un batı kesimlerinde, akşam saatlerinde ise Samsun’un kuzey ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21/50 kg/m2) olması beklendiğinden oluşabilecek ani sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

