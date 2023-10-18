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Sinop’ta fırtına uyarısı

18.10.2023 08:03 | Son Güncelleme:
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Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, Batı ve Orta Karadeniz’de fırtına ve sağanak yağmur uyarısında bulundu.

Sinop’ta fırtına uyarısı

Denizlerde fırtına beklentisi hakkında Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, “Batı Karadeniz’in doğusunda rüzgarın Çarşamba sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Sel, su baskını, heyelana dikkat
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan yeni uyarıda ise "18 Ekim Çarşamba günü beklenen sağanak şeklindeki yağışların; öğle saatlerinden itibaren Kastamonu, Sinop ve Samsun’un batı kesimlerinde, akşam saatlerinde ise Samsun’un kuzey ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21/50 kg/m2) olması beklendiğinden oluşabilecek ani sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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Sinop Namaz Vakitleri 18 Ekim Çarşamba

İmsak
05:22
Sabah
06:48
Öğle
12:30
İkindi
15:30
Akşam
18:02
Yatsı
19:22

Sinop Nöbetçi Eczaneler18 Ekim Çarşamba

Önsoy eczanesi
Ayancik
Kaya eczanesi
Merkez
Tek eczanesi
Duragan
Şifa eczanesi
Erfelek
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