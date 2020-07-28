YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sinop
  4. Sinop’ta gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak getirildi

Sinop’ta gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak getirildi

SİNOP HABERLERİ  | 28.07.2020 00:27 | Son Güncelleme

Sinop’ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında kent genelinde açık alanlarda valilik iznine bağlı tüm etkinliklerin yapılması 7 gün süreyle yasaklandı.Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada, Kurban Bayramı tatili süresi ve öncesinde ilin tamamında vatandaş yoğunluğu oluşmasının beklendiği vurgulandı.Dünya genelinde etkisini sürdüren Kovid-19 salgınının bazı etkinlikler vasıtasıyla başka kişilere de bulaşma riski taşıdığı vurgulanan açıklamada, “Bu nedenle Sinop il sınırları içinde emniyet ve jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamında 28 Temmuz, 3 Ağustos tarihleri arasında 7 gün süreyle meydan, cadde, sokak, yol, park gibi alanlarda miting, açık hava toplantıları, gösteri, yürüyüş, protesto eylemi, basın açıklaması, toplu karşılama ve uğurlama törenleri yapılması yasaklanmıştır" denildi.

Sinop’ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında kent genelinde açık alanlarda valilik iznine bağlı tüm etkinliklerin yapılması 7 gün süreyle yasaklandı.
Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada, Kurban Bayramı tatili süresi ve öncesinde ilin tamamında vatandaş yoğunluğu oluşmasının beklendiği vurgulandı.
Dünya genelinde etkisini sürdüren Kovid-19 salgınının bazı etkinlikler vasıtasıyla başka kişilere de bulaşma riski taşıdığı vurgulanan açıklamada, “Bu nedenle Sinop il sınırları içinde emniyet ve jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamında 28 Temmuz, 3 Ağustos tarihleri arasında 7 gün süreyle meydan, cadde, sokak, yol, park gibi alanlarda miting, açık hava toplantıları, gösteri, yürüyüş, protesto eylemi, basın açıklaması, toplu karşılama ve uğurlama törenleri yapılması yasaklanmıştır" denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Doğumdan 8 ay sonra podyumda! Doğumdan 8 ay sonra podyumda!
PARTNERBebek geliyorBebek geliyor

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahyalı öğrenci tüm soruları doğru cevapladı

Kütahyalı öğrenci tüm soruları doğru cevapladı

Yüzmek için girdiği suda kolunu metal kesti

Yüzmek için girdiği suda kolunu metal kesti

YKS birincisi Çorum’dan

YKS birincisi Çorum’dan

Kaymakam Soysal göreve başladı

Kaymakam Soysal göreve başladı

Şehit er Mustafa Dağlı devrilen otobüse binmeden önce annesinden helallik istemiş

Şehit er Mustafa Dağlı devrilen otobüse binmeden önce annesinden helallik istemiş

Bahçede düşen yaşlı adam yaşamını yitirdi

Bahçede düşen yaşlı adam yaşamını yitirdi

Sinop Namaz Vakitleri 28 Temmuz Salı

İmsak
03:32
Sabah
05:22
Öğle
12:51
İkindi
16:48
Akşam
20:10
Yatsı
21:52

Sinop Nöbetçi Eczaneler28 Temmuz Salı

Cumhuriyet Eczanesi
Merkez
Erdoğan Eczanesi
Duragan
Erfelek Eczanesi
Erfelek
Öncel Eczanesi
Ayancik
Yeni Eczanesi
Boyabat
Dolgun Eczanesi
Gerze
Şifa Eczanesi
Turkeli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Denizde can pazarı

Denizde can pazarı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Kesilen ağaçtan 10 kilo bal çıktı

Kesilen ağaçtan 10 kilo bal çıktı

2020’de açılması planlanıyor

2020’de açılması planlanıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.