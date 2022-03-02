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Sinop'ta hafif ticari aracın devrildiği kazada 2 kişi yaralandı

02.03.2022 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'ta hafif ticari aracın devrildiği kazada 2 kişi yaralandı

SİNOP - Sinop'ta hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Samsun'dan Sinop yönüne giden B.A'nın kullandığı 57 FB 336 plakalı hafif ticari araç, Yaykıl mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçerek devrilen aracın sürücüsü ile yanındaki E.A. yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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trafik kazası Sinop

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Sinop Nöbetçi Eczaneler 3 Mart Perşembe

Gökçe Eczanesi
Merkez
Önsoy Eczanesi
Ayancik
Yaşam Eczanesi
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