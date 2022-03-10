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Sinop'ta hakkında 10 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

10.03.2022 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'ta hakkında 10 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

SİNOP (AA) - Sinop'ta, hakkında 10 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince aranan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Ekiplerce yapılan fiziki takip sonucunda, hakkında "dolandırıcılık" suçundan 10 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, gerçekleştirilen operasyonda yakalandı.

Hükümlü, sevk edildiği adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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