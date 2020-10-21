Sinop’ta HES kodu denetimi

Sinop otobüs terminali ve hava limanında şehirlerarası seyahat eden kişilerin "HES kodu" denetimi yapıldı.

İçişleri Bakanlığı’nın gönderdiği "korona virüs denetimleri" genelgesi kapsamında tüm illerde ve Sinop’ta eş zamanlı olarak ’7 Gün 7 Konu 7 Denetim’ sloganıyla yürütülen denetimler sürüyor. Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu başkanlığında protokol üyeleri tarafından şehirlerarası yolculuk yapan vatandaşların ’HES Kodu’ denetimleri yapıldı.

Sinop Otobüs Terminali ve Sinop Havalimanında gerçekleşen denetimlere Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, İl Emniyet Müdürü Cahit Şahin, İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Reyhanlıoğlu, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Hakan Başakçı ve Sinop Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Yüksel katıldı.

Otobüs terminali ve hava limanında denetimlerde bulunan Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu yolculara tedbirli olmaları ve maske, mesafe, hijyen kurallarına riayet etmeleri konusunda uyarılarda bunarak HES kodu kullanımının zorunlu olduğunu hatırlattı.

Sinop halkının tedbirlere hassasiyet gösterdiğini ifade eden Vali Erol Karaömeroğlu, "Bu zorlu süreçte her bir vatandaşımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sinop, maske kullanımına en çok riayet eden illerden biri. Kurallara uymaya devam ettiğimiz sürece salgının hızını kısa sürede keseceğiz" dedi.

