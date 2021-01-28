Sinop’ta kablo hırsızlığı

Sinop’un Gerze ilçesi Tatlıcak köyünde kablo hırsızlığı yaptıkları öne sürülen 3 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

Konu ile ilgili İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Gerze İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Tatlıcak köyünde haberleşme kablolarının ve ağaç direklerin çalındığı ihbarı alınmıştır. Gerze İlçe J.K.lığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan ısrarlı ve titiz araştırmalar neticesinde şüpheli üç şahsa ulaşılmıştır. Adli mercilerden alınan arama kararına istinaden yapılan ev aramasında, yaklaşık 130 kg yakılarak eritilmiş bakır kablo, 30 metre kablodan çıkan çelik halat, 4 adet telefon direği, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet tabanca ve direkleri kesmek için kullanıldığı değerlendirilen 1 adet motorlu testere ele geçirilmiştir. Şüphelilerden birisi adliye sevk edilirken ikisi ifadelerinin alınmasına müteakip serbest bırakılmıştır. Sinop İl Jandarma Komutanlığı’nın vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ile huzur ve esenliği için suç ve suçlularla mücadelesi kararlılıkla devam edecektir” denildi.

