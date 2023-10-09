YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sinop
  4. Sinop'ta kamyona çarpan otomobildeki 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Sinop'ta kamyona çarpan otomobildeki 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

09.10.2023 13:36 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'ta otomobilin kamyona çarpması sonucu 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İsa Memiş (60) idaresindeki plakası belirlenemeyen otomobil, Sinop-Boyabat kara yolu Üzümlü mevkisinde önünde seyreden kamyona arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobilde bulunan Kazım Biber ve Şükriye Özcan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekiplerce yaralı olarak araçtan çıkarılan sürücü İsa Memiş ile Şennur Memiş ve Şengün Topal, sağlık ekipleri tarafından 75. Yıl Boyabat Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı. İsa Memiş ve Şengün Topal da burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ekim ayında tatilcilerin tercihi Ölüdeniz olduEkim ayında tatilcilerin tercihi Ölüdeniz oldu
Zeytin hırsızları suçüstü yakalandıZeytin hırsızları suçüstü yakalandı
Gençler Beyzbol5 Dünya kupası Ankara’da oynanacakGençler Beyzbol5 Dünya kupası Ankara’da oynanacak
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sinop Otomobil kamyon

Sinop Namaz Vakitleri 9 Ekim Pazartesi

İmsak
05:12
Sabah
06:37
Öğle
12:32
İkindi
15:41
Akşam
18:16
Yatsı
19:37

Sinop Nöbetçi Eczaneler 9 Ekim Pazartesi

Merve eczanesi
Ayancik
Sağlik eczanesi
Merkez
Tek eczanesi
Duragan
Çağlar eczanesi
Erfelek
Güçlü eczanesi
Gerze
Elif eczanesi
Boyabat
Gizem eczanesi
Turkeli
Tümünü Göster
Sinop ECZANELER
Sinop ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Suyun rengi 1 günde değişti! Nedeni ise merak konusu oldu

Suyun rengi 1 günde değişti! Nedeni ise merak konusu oldu

Yarı fiyatına düştü! Tommy Hilfiger kartlıkta büyük fırsat

Yarı fiyatına düştü! Tommy Hilfiger kartlıkta büyük fırsat

91 çocuğa tacizde bulunmuştu! 1623 suçla yargılanacak

91 çocuğa tacizde bulunmuştu! 1623 suçla yargılanacak

Karısını eski kocasıyla kiraladıkları evde yakaladı! Öfkeden deliye döndü

Karısını eski kocasıyla kiraladıkları evde yakaladı! Öfkeden deliye döndü

Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor! Camper kalitesiyle tanışın

Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor! Camper kalitesiyle tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.