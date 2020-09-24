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Sinop'ta karantinaya uymayan 15 kişi yurtlara yerleştirildi

SİNOP HABERLERİ  | 24.09.2020 15:45 | Son Güncelleme

Sinop'ta karantinaya uymayan 15 kişi yurtlara yerleştirildi

SİNOP (AA) - Sinop'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve karantina kurallarına uymayarak sokağa çıkan 15 kişi, Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarına götürüldü.

Sinop'ta Kovid-19 vakalarındaki artışın önlenmesi ve halk sağlığının korunmasına yönelik denetimler devam ediyor.

Bu kapsamda, testleri pozitif çıkan ve karantina kurallarına uymayarak sokağa çıktığı tespit edilen 15 kişi, güvenlik güçleri ve sağlık ekiplerince kentteki yurtlarda hazırlanan odalara yerleştirildi.

Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada da kentte koronavirüs salgınıyla mücadelenin aralıksız devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, Vali Erol Karaömeroğlu'nun Saraydüzü, Boyabat ve Durağan ilçelerinin kaymakamlarıyla değerlendirme toplantısı yaptığı, toplantıda vaka durumu ile alınması gereken tedbirlerin görüşüldüğü kaydedildi.

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