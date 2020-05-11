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Sinop’ta köpeğini kürekle döverek öldüren kişiye 947 TL ceza

SİNOP HABERLERİ  | 11.05.2020 16:25 | Son Güncelleme

Sinop’ta köpeğini kürekle döverek öldürdüğü gerekçesiyle bir zanlıya 947 TL ceza kesildi ve savcılıkça hakkında soruşturma başlatıldı.Sinop Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya mecralarında Durağan ilçesinde bir köpeğin, sahibi tarafından eziyet edilerek öldürüldüğü yönünde görüntülerin yer aldığı hatırlatıldı.

Sinop’ta köpeğini kürekle döverek öldürdüğü gerekçesiyle bir zanlıya 947 TL ceza kesildi ve savcılıkça hakkında soruşturma başlatıldı.
Sinop Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya mecralarında Durağan ilçesinde bir köpeğin, sahibi tarafından eziyet edilerek öldürüldüğü yönünde görüntülerin yer aldığı hatırlatıldı. Açıklamada, görüntülerin incelenmesinin ardından söz konusu kişiye Durağan Kaymakamlığı tarafından idari para cezası uygulandığı belirtilerek, “Ayrıca Durağan Başsavcılığınca olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır” bilgisi aktarıldı.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Durağan Kaymakamı Osman Çelikkol ise “Şahıs kendi köpeğini tavuklara saldırdı iddiası ile kürekle vurarak öldürmüş. Biz bu kişiyi tespit ettik ve 947 TL para cezası uyguladık. Ayrıca savcılıkta hakkında işlem başlattı” dedi.
Sinop’un Durağan ilçesi Erdoğası köyünde bir kişinin köpeğini kürekle dövmesi sosyal medyada tepkilere neden olmuştu.

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