YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sinop
  4. Sinop’ta Meslek Eğitimcileri Kültür ve Sanat Derneği açıldı

Sinop’ta Meslek Eğitimcileri Kültür ve Sanat Derneği açıldı

SİNOP HABERLERİ  | 01.02.2020 15:52 | Son Güncelleme

Sinop’ta Meslek Eğitimcileri Kültür ve Sanat Derneği açılışı yapıldı.Sinop’ta Meslek Eğitimcileri Kültür ve Sanat Derneği “Güçlü kadınlar için geçmişimi geleceğe taşıyorum” adlı proje atölyesinin açılışı gerçekleşti.Dernek açılışında açıklamalarda bulunan Sinop Vali Yardımcısı Murat Girgin, “Sinop kültür ve turizm şehridir.

Sinop’ta Meslek Eğitimcileri Kültür ve Sanat Derneği açılışı yapıldı.
Sinop’ta Meslek Eğitimcileri Kültür ve Sanat Derneği “Güçlü kadınlar için geçmişimi geleceğe taşıyorum” adlı proje atölyesinin açılışı gerçekleşti.
Dernek açılışında açıklamalarda bulunan Sinop Vali Yardımcısı Murat Girgin, “Sinop kültür ve turizm şehridir. Geçmişten günümüze bir çok medeniyete ev sahipliği yapmış ve bunların izlerini taşımaktadır. El sanatlarımızda tabi bu kültürün çok önemli bir parçası haline gelmiştir. Sinop bu anlamda çok şanslı. Geçmişten günümüze gelen el sanatlarımız, motiflerimiz, örneklerimiz var. Halk eğitim müdürlüğümüz, belediyemiz, valiliğimiz, kültür müdürlüğümüz ve tabii ki bu çok değerli sivil toplum kuruluşlarımız bu miraslarımızı gelecek kuşaklara taşımak için, ekonomiye ve turizme katkı sağlamak için güzel çalışmalar içerisindeler. Bakanlığımızın sivil toplum dernekleri ile yaptığı ilişkiler buradaki kadınlarımızı emeği ile birleşince çok güzel büyük projeler meydana çıkıyor. İnşallah bu projeden kadınlarımıza, engelli vatandaşlarımıza, sosyal risk altındaki vatandaşlarımıza çok önemli katkılar bekliyoruz ama bir güzel beklentimiz de geçmişten gelen motiflerin yeni kıyafetlerle de dizayn edilerek bir defile bekliyoruz inşallah. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Açıklamalarının devamında Vali Girgin’e, Sinop Meslek Eğitimcileri Kültür ve Sanat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bircan Yaprak tarafından atölye hakkında bilgiler verildi.
Açılışa Sinop Belediye Başkan Vekili Hüseyin Minoğlu da katıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor 7 oyuncuyu profesyonel yaptı

Kayserispor 7 oyuncuyu profesyonel yaptı

Kayserispor’un 5 haftalık maç programı

Kayserispor’un 5 haftalık maç programı

Çaykur Rizespor, Alberk Koç ile sözleşme imzaladı

Çaykur Rizespor, Alberk Koç ile sözleşme imzaladı

Galatasaray ile Kayserispor 56. randevuda

Galatasaray ile Kayserispor 56. randevuda

Başkan Alim Işık: "Hiç kimse bayrağımıza el uzatamaz"

Başkan Alim Işık: "Hiç kimse bayrağımıza el uzatamaz"

Kayserispor 9 transfer yaptı

Kayserispor 9 transfer yaptı

Sinop Namaz Vakitleri 1 Şubat Cumartesi

İmsak
06:17
Sabah
07:46
Öğle
12:58
İkindi
15:34
Akşam
18:00
Yatsı
19:23

Sinop Nöbetçi Eczaneler 1 Şubat Cumartesi

Karadeniz Eczanesi
Merkez
Öncel Eczanesi
Ayancik
Coşkun Eczanesi
Boyabat
Yıldırım Eczanesi
Duragan
Erfelek Eczanesi
Erfelek
Yumuk Eczanesi
Gerze
Özlem Eczanesi
Turkeli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Sinop’ta İŞKUR iş sahibi yapıyor

Sinop’ta İŞKUR iş sahibi yapıyor

Sinop’un Kumkapı Sahilindeki Kötü Deniz Kokusu Vatandaşları Rahatsız Ediyor

Sinop’un Kumkapı Sahilindeki Kötü Deniz Kokusu Vatandaşları Rahatsız Ediyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.