Sinop’ta orman yangını

Sinop’ta çıkan yangında 20 dönümlük ağaçlık alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Sinop- Boyabat karayolu üzeri Tangal mevkinde yol kenarındaki ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören yoldan geçen sürücüler itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri yangının çıktığı noktada yol olmaması nedeniyle müdahale etmekte güçlük çekti. Rüzgârın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, Sinop Orman İşletme Müdürlüğü ile Sinop Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucunda kontrol altına alınan yangında 20 dönümlük ağaçlık alan zarar gördü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

