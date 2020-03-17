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Sinop’ta trafik kazası: 6 yaralı

SİNOP HABERLERİ  | 17.03.2020 18:02 | Son Güncelleme

Sinop’ta meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.Kaza, Sinop’un Boyabat ilçesinde Karacaören köyü mevkisinde meydana geldi.

Sinop’ta trafik kazası: 6 yaralı

Sinop’ta meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Kaza, Sinop’un Boyabat ilçesinde Karacaören köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dönüş yapmak isteyen 37 PE 366 plakalı otomobille, 57 DB 809 plakalı minibüsün çarpışması sırasında, 57 DV 732 plakalı otomobilin de bunlara çarpmasıyla meydana geldi. Kazada 6 kişi yaralandı. Yaralıların 2 erkek, 2 kadın ve 2 çocuk olduğu bildirildi. Yaralılar 112 acil servis ekipleri tarafından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sinop’ta trafik kazası: 6 yaralı

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