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Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı

04.09.2022 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı

Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı

SİNOP (AA) - Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, kent merkezi ve ilçelerde uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Kent merkezi, Boyabat, Gerze ve Türkeli ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda şüphelilere ait ev ve araçlarda yapılan aramada 240 gram esrar, bir tüfek ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı. ​​​​​​​

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Sinop Boyabat Gerze uyuşturucu

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