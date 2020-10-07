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Sinop’ta yüksekten düşen inek saatlerce kurtarılmayı bekledi

SİNOP HABERLERİ  | 07.10.2020 17:30 | Son Güncelleme

Sinop’ta yüksekten düşen büyükbaş hayvan saatlerce can çekişerek kurtarılmayı bekledi.Ada Mahallesi Cantug Blokları’nın önündeki yeşillik alanda otlayan büyükbaş hayvan, 3 metrelik beton zeminden yola düştü.

Sinop’ta yüksekten düşen büyükbaş hayvan saatlerce can çekişerek kurtarılmayı bekledi.
Ada Mahallesi Cantug Blokları’nın önündeki yeşillik alanda otlayan büyükbaş hayvan, 3 metrelik beton zeminden yola düştü. İneğin düştüğünü gören çevre sakinleri durumu belediye ve polis ekiplerine bilirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaralı ineğin sahibine ulaşmaya çalıştı. Sahibine ulaşılamayan inek saatlerce güneşin altında yol ortasında can çekişerek ölüme terk edildi. Mahalle sakinleri can çekişen ineğe su vererek hayatta tutmaya çalıştı.
Olay yerine gelen Sinop Belediyesi ekipleri ise büyükbaş hayvanı alarak mezbahaya götürdü.

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