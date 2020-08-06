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Sinop’taki gizli tünel gün yüzüne çıktı

SİNOP HABERLERİ  | 06.08.2020 09:01 | Son Güncelleme

Sinop’ta, içerisinde Kral Midridat’ın mezarı ile ’Yedi Kuyular’ adlı mağaranın da olduğuna inanılan 3 bin yıllık tünellerden biri görüntülendi.Tarihi ve doğal güzellikleri ile ’Karadeniz’in incisi’ olarak adlandırılan Sinop’un yer altı tarihi zenginliği gizemini koruyor.

Sinop’ta, içerisinde Kral Midridat’ın mezarı ile ’Yedi Kuyular’ adlı mağaranın da olduğuna inanılan 3 bin yıllık tünellerden biri görüntülendi.
Tarihi ve doğal güzellikleri ile ’Karadeniz’in incisi’ olarak adlandırılan Sinop’un yer altı tarihi zenginliği gizemini koruyor. Zaman geçtikçe yeni tünellerin keşfedildiği yer altının tam bir kültürel mirasa ev sahipliği yaptığı Sinop’ta tüneller gizemini korumaya devam ediyor. Son olarak Sinop Ağız Diş Sağlığı Merkezi civarındaki tünellerden birisi görüntülendi.

“Kamu binalarının temelleri tünellerin önünü kesiyor”
Tünellerin son durumu hakkında açıklamalarda bulunan İl Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun, "Bundan 10 yıl önce 2010 yıllarında öğretmen okulunun bahçesinde büyük bir potern giriş çıkış kapısı gördük, daha sonra içeriye girip dolaştık. Daha sonra eski hastanenin inşaatı sırasında yine potern ve yer altında labirentler oluşan yeraltı tünellerine tanık olduk. Daha sonra bu tünellerin şehrin çok daha fazla kısmında hâkim olduğunu gördük. O tünellerin varlığından haberdar olduk. Özellikle antik dönemde tünellerden denize inildiğini biliyoruz. Tabii, şehir yapılaşmış oldukça fazla yapı var hem de kamu binaları var. Dolayısıyla bu tünelleri bu yapıların temelleri kesiyor. Hastanenin oradan yürümeye başladık ve kapalı spor salonu doğrultusunda indik gördük ki kapalı spor salonu yolu kesiyor. Binaların temelleri tünelleri kesiyor” dedi.

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İkindi
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Akşam
20:00
Yatsı
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Sinop Nöbetçi Eczaneler 6 Ağustos Perşembe

Akay Eczanesi
Boyabat
Ekin Eczanesi
Gerze
Erfelek Eczanesi
Erfelek
Gizem Eczanesi
Turkeli
Sinop Eczanesi
Merkez
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