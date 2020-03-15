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Sinop’taki kazada ölü ve yaralı isimleri belli oldu

SİNOP HABERLERİ  | 15.03.2020 23:35 | Son Güncelleme

Sinop’ta meydana gelen ve 4 kişinin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı kaza sonrası ölü ve yaralı isimleri belli oldu.Kaza, akşam saat 20.15’te Sinop-Boyabat karayolunun 13.

Sinop’ta meydana gelen ve 4 kişinin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı kaza sonrası ölü ve yaralı isimleri belli oldu.
Kaza, akşam saat 20.15’te Sinop-Boyabat karayolunun 13. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Şahin Sucu’nun kullandığı 57 DN 678 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 34 CLF 756 otomobil ile çarpıştı. Kazada 57 DN 678 sürücüsü Şahin Sucu (34), Hülya Sucu (37) ağır yaralanırken, Tuğçe Nur Civelek (10), Elif Naz Sucu (10), Sevde Sucu (8), Feyza Sucu (7) hayatını kaybetti. Diğer araçta bulunan Salih Torun (65), Levent Torun (38), Ümit Şahin (48), Metin Şahin (52) yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi ve Gerze Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili çalışmalar devam ediyor.

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