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Sinop’taki tünellerin turizme kazandırılması isteniyor

SİNOP HABERLERİ  | 29.04.2020 15:14 | Son Güncelleme

Sinop’ta 3 bin yıllık tünellerin turizme kazandırılması isteniyor.

Sinop’ta 3 bin yıllık tünellerin turizme kazandırılması isteniyor. Sinop’ta, içerisinde Kral Mitridat’ın mezarı ile ’Yedi Kuyular’ adlı mağaranın da olduğuna inanılan 3 bin yıllık tüneller, keşfedilmeyi bekliyor.
Sinop’un Ada Mahallesi’nde, içerisinde Kral Mitridat’ın mezarı ile ’Yedi Kuyular’ adlı mağaranın olduğuna inanılan 3 bin yıllık tüneller yer alıyor. Eski çağlarda savaşlardan korunmak amacıyla inşa edildiği bilinen ve yüksekliği yaklaşık 2,5 metre, genişliği ise yarım metre olan tünellerin 10 kilometre uzunluğunda ve çok sayıda çıkışı olduğu tahmin ediliyor. Kentin yer altında farklı yönlere giden tünellerin keşfedilerek, turizme kazandırılması isteniyor.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Cemalettin Kaya, “Sinop bir kale kenti. Deniz surlarıyla ve iki kısrağın iki başında kaleler var. Batı ve Doğu Surları var. Batı ve Doğu Surları altında ve şehrin içerisinde tüneller mevcut. Bu tüneller o çağın ihtiyaçları gereği olmazsa olmazlar. Tüneller antik çağın gereğidir. Çünkü Roma’nın en büyük silahı kürek ve tuzdur. Kürekle kale kentlerini almak için, Osmanlı’da tüneller açılır. Tabii, karşı tüneller de açılır. Bunlar savaş gerekleri. Ayrıca şehrin güvenliğini sağlamak için şehri içerisinde tüneller mevcut. İki limana inen tüneller olduğu gibi bu kontrolleri sağlayabilmek için. Ayrıca kralların mezarlarını saklayabilmek içinde bu yapılan mezarlara ulaşan tüneller mevcuttur. Sinop bir deniz başkenti. Burada bu tüneller her zaman mevcuttu. Günümüzde de ortaya çıktı. Meraklılara, maceracılara, kaşiflere ve turizmcilere büyük katkı verecektir. Misafirlerimiz geldiğinde onlara rehberlik yapmaya hazırız" dedi.

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