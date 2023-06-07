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Sinop’un Ayancık ilçesinde sel sonrası çalışmalar devam ediyor

07.06.2023 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop’ta sağanağın ardından tahribat olan yollarda Karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Sinop’un Ayancık ilçesinde sel sonrası çalışmalar devam ediyor

11 Ağustos 2021 tarihinde selin vurduğu Sinop’un Ayancık ilçesi yine yürekleri ağza getirdi. İlçede etkili olan sağanak, Harzana Çayı’nın debisini yükseltti. Sinop Ayancık Harzan köyü mevkisinde su seviyesi yolun yarıdan yukarısını geçti. Yol trafiğe kapandı. Araçlar geçmekte zorlandı. Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü ekipleri yağışların etkisini kaldırmak üzere sahaya indi. İş makineleri birçok noktada çalışmalar gerçekleştirdi. Sel felaketi sonrası yaraların sarılmasına devam edilen Sinop’un Ayancık ilçesinde yollar ve doğada oluşan tahribat havadan görüntülendi.

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