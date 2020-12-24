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Sinop’un yüksek kesimleri beyaza büründü

SİNOP HABERLERİ  | 24.12.2020 13:52 | Son Güncelleme

Sinop’a yağan kar nedeniyle kentin yüksek kesimleri beyaza büründü.Sinop’un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Sinop’a yağan kar nedeniyle kentin yüksek kesimleri beyaza büründü.
Sinop’un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Bin 365 rakımlı Dranas Dağı beyaz örtüyle kaplandı, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Ayancık, Erfelek, Durağan, Saraydüzü, Gerze ve Boyabat’ın yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olduğu belirtildi. Kar yağışı havadan görüntülendi. Kar lastiği ve zinciri olmayan bazı araçlar yolda kaldı. Karın keyfini çıkaran bazı vatandaşların ateş yakarak mangal keyfi yaptığı görüldü.
İl Özel İdare Müdürlüğü’ne bağlı karla mücadele ekiplerinin hazır bulunduğu, şuan itibarıyla kapanan köy yolunun bulunmadığı bildirildi.

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