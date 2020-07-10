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Sinyalizasyon sisteminin bakımı yapıldı

KİLİS HABERLERİ  | 10.07.2020 13:00 | Son Güncelleme

Kilis Belediyesi tarafından sinyalizasyon sisteminin bakım, onarımları yapılarak arızalara giderildi.Kilis’te şehir içi ulaşımın sağlıklı yapılmasında büyük katkısı olan sinyalizasyon sisteminin bakım ve onarımları Kilis Belediyesi tarafından yapılıyor.

Sinyalizasyon sisteminin bakımı yapıldı

Kilis Belediyesi tarafından sinyalizasyon sisteminin bakım, onarımları yapılarak arızalara giderildi.
Kilis’te şehir içi ulaşımın sağlıklı yapılmasında büyük katkısı olan sinyalizasyon sisteminin bakım ve onarımları Kilis Belediyesi tarafından yapılıyor. Tüm kavşakların sinyalizasyon sistemlerinin birbirine bağlı olduğu sistemler ile akıllı kavşakların yönetildiği merkezden bir arıza olduğu zaman anında müdahale ediliyor. Kilis Belediyesi tarafından sürekli sinyalizasyon sisteminin bakım onarımları ve arızalara yapılıyor.

Sinyalizasyon sisteminin bakımı yapıldı

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