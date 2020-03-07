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Şırnak birincisi Beytüşşebap’tan çıktı

ŞIRNAK HABERLERİ  | 07.03.2020 10:34 | Son Güncelleme

Şırnak’ta akıl ve zeka oyunu yarışmasında kulami dalında derece yapan Beytüşşebaplı öğrenci bölge yarışmalarına katılmaya hak kazandı.Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesindeki Şehit Mehmet Ali Bozkurt Cumhuriyet Ortaokulu 6’ıncı sınıf örencisi Nurten Şerif il genelinde akıl ve zeka oyunları yarışmasında birincilik alarak ilk defa oyun dalında bir başarı elde etti.

Şırnak’ta akıl ve zeka oyunu yarışmasında kulami dalında derece yapan Beytüşşebaplı öğrenci bölge yarışmalarına katılmaya hak kazandı.
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesindeki Şehit Mehmet Ali Bozkurt Cumhuriyet Ortaokulu 6’ıncı sınıf örencisi Nurten Şerif il genelinde akıl ve zeka oyunları yarışmasında birincilik alarak ilk defa oyun dalında bir başarı elde etti. Beden eğitimi ve spor öğretmeni Hüseyin Karakaş "Öğrencimiz akıl ve zeka oyunları turnuvasında ilçemizi ilde temsil etti. Burada yapılan yarışmada ise öğrencimiz kulami dalında birinci oldu. Şırnak ilimizi temsil etmek için Antalya’da yapılacak olan Türkiye Şampiyonası yarışmalarına katılacak. Beytüşşebap’ta böyle bir öğrencimizin çıkması bizi mutlu ediyor. Bir çok dalda birinci olan öğrencilerimiz var. İlçe Kaymakamımız İsmail Pendik bize eğitim konusunda çok destek çıkıyor. Dünde öğrencimizi tebrik ederek çeşitli hediyeler verdi" dedi.
Türkiye yarışmalarında Şırnak ilini temsil edecek olan öğrenci başarı öyküsünü anlattı. Nurten Şerif, "Çok güzel bir duygu heyecanlıyım. İnşallah Türkiye birincisi olurum. Sürekli hocamız bizi eğitiyordu. Onların sayesinde bu başarıyı elde ettim" diye konuştu.

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