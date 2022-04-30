Şırnak, Mardin ve Bingöl'de emniyet kemeri denetimini yapıldı

ŞIRNAK/MARDİN/BİNGÖL (AA) - Şırnak, Mardin ve Bingöl'de İçişleri Bakanlığının "Bayramınız kemerli olsun" uygulaması kapsamında denetimler yapıldı.

Şırnak'ta Yeni Mahalle Belediye Kavşağı'ndaki denetimlere katılan Vali Pehlivan, sürücü ve yolcuların bayramını kutlayarak emniyet kemeri kullanımı konusunda uyarıda bulundu.

Denetimlerde sürücü ve yolculara gül lokumu ile gül kolonyası ikram eden Pehlivan, çocuklara da hediyeler verdi.

Pehlivan burada gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle trafik denetimlerini artırdıklarını belirtti.

Bayram tatiline çıkacak vatandaşların trafik kurallarına uyması ve bayramı kazasız geçirmeleri için emniyet ve jandarma personellerinin yaptıkları denetime katıldıklarını ifade eden Pehlivan, şunları söyledi:

"Emniyet ve jandarma ekiplerimiz bayramda da her zaman olduğu gibi 7 gün 24 saat mesailerini sürdürecekler. Bayram süresince 27 mobil ekip 72 personelle sahada olacaklar. Her kayıp canımızı yakıyor. Bu kayıplarının olmaması da bu kurallara bağlı, hep birlikte kurallara uyalım."

Denetimlere İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, Şırnak Şoförler Odası Başkanı Muhyeddin Caner de katıldı.

- Mardin

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş da Ramazan Bayramı tatili öncesi polis ve jandarma ekipleriyle emniyet kemeri denetimine katıldı.

Vali Demirtaş, sürücülere "Bayramınız kemerli olsun" yazılı broşürler dağıtarak, direksiyonda oldukları sürece emniyet kemeri başta olmak üzere trafik kurallarına uymaları tavsiyesinde bulundu.

Sürücüler ve araçta bulunan yolcularla sohbet eden Demirtaş, çocuklara da şapka ve kırmızı düdük hediye etti.

- Bingöl

Bingöl'de Vali Yardımcısı Fatih Kaya, kent girişindeki uygulama noktasında emniyet kemeri denetimine katıldı.

Emniyet kemeri takmanın hayat kurtardığına dikkati çeken Kaya, beraberindeki bir kız çocuğuyla sürücü ve yolculardan, seyahatleri boyunca emniyet kemerlerini takmalarını istedi.

