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Şırnak polisi 23 Nisan için evlerini süslemek isteyen çocukların yüzünü güldürdü

ŞIRNAK HABERLERİ  | 22.04.2020 13:32 | Son Güncelleme

Anne Fatma Sürgit: - "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocuklarımla kutladılar. Polisin iyi günde kötü günde yanımızda olduğunu bir kez daha gördük"

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı nedeniyle evlerini süslemek isteyen 4 kardeşin talebini karşıladı.

155 Polis İmdat Hattı'nı arayan Fatma Sürgit, 23 Nisan'da evlerini süslemek isteyen çocuklarına, eşi hastanede çalıştığı için Türk bayrağı ve süs alamadıklarını söyledi.

Bunun üzerine Toplum Destekli Büro ekipleri aldıkları Türk bayrağı, süs ve pasta ile Sürgüt ailesinin yaşadığı Şehr-i Nuh Mahallesi Elmalı Sokağı'ndaki evlerine gitti.

Polis ekiplerini kapıda gören 5 sınıf öğrencisi İremsu, 2. sınıf öğrencisi Yavuz ve ana sınıfı öğrencisi Enes ve 2 yaşındaki Merve Sürgit büyük sevinç yaşadı.

Ziyaret sırasında sosyal mesafe kuralına dikkat eden ekip, evi Atatürk posteri, bayrak, süs ve balonlarla süsledi, çocuklara getirdikleri pasta ve çeşitli hediyeleri verdi.

Anne Fatma Sürgit AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Polisler sağ olsunlar talebimi geri çevirmeyip evime geldiler. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocuklarımla kutladılar. Çocuklarım çok sevindi. Dünden beri heyecanla bugünü beklediler. Sabah erkenden kalkıp bayram elbiselerini giydiler. Hediyelerle çok mutlu oldular. Polisin iyi günde kötü günde yanımızda olduğunu bir kez daha gördük. Çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

İremsu Sürgit de 23 Nisan Bayramı'nı polislerle kutlamanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Polis amcalar evimizi süslediler, bizimle bayramı kutladılar. Onlara çok teşekkür ediyorum. Yaşasın 23 Nisan." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
23 Nisan Emniyet Müdürlüğü Şırnak

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