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Şırnak’a atanan 841 öğretmen kayıtlarını yapmaya başladı

ŞIRNAK HABERLERİ  | 24.06.2020 15:49 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 18 Martta ataması gerçekleştirilen 20 bin sözleşmeli öğretmenden Şırnak’a atanan 841’i hediyelerle karşılanarak kayıtlarını yapmaya başladı.Eğitim-Bir-Sen yetkilileri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde kurulan stantta karşıladıkları öğretmenlere kolonya ve şeker ikramında bulunup, kitap seti hediye etti.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 18 Martta ataması gerçekleştirilen 20 bin sözleşmeli öğretmenden Şırnak’a atanan 841’i hediyelerle karşılanarak kayıtlarını yapmaya başladı.
Eğitim-Bir-Sen yetkilileri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde kurulan stantta karşıladıkları öğretmenlere kolonya ve şeker ikramında bulunup, kitap seti hediye etti. İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener, 18 Martta Şırnak’a atanan 841 öğretmenin kayıtlarının gerçekleştirildiğini söyledi. Bakanlığın bölgeye öğretmen atamasında pozitif ayrımcılık yaptığını dile getiren Şener, "Gelen öğretmenlerle öğretmen kadromuzda eksikliğimiz azaldı. Bir atama daha olacak, onunla birlikte bu eksiklik kapanacaktır. Gelen öğretmenlerimiz öğrencilerimize en iyi şekilde eğitim ortamı sağlayacaklardır. 31 Ağustosta telafi eğitimlerimiz başlayacak. O güne yönelik hazırlıklarımızı sürdürüyoruz" dedi.
Eğitim-Bir-Sen İl Başkanı Abdullah Çatı da açtıkları stantla öğretmenleri karşıladıklarını, yol, ulaşım ve konaklama gibi konularda öğretmenlere destek olduklarını belirterek, "Şırnak’ı güzel yerlere getirecek eğitim kadrosu hazır. Görev yapacak bütün öğretmenlere başarılar dilerim” dedi.

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