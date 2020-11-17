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Şırnak'ın Silopi ilçesinde şehit olan piyade teğmenin naaşı memleketi Kayseri'ye getirildi

KAYSERİ HABERLERİ  | 17.11.2020 02:14 | Son Güncelleme

Şırnak'ın Silopi ilçesinde şehit olan piyade teğmenin naaşı memleketi Kayseri'ye getirildi

KAYSERİ (AA) - Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Irak sınır hattında, teslim olacak teröristleri kararlaştırılan bölgeye sevk etmek amacıyla girdiği Habur Çayı'nda suya kapılan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Teğmen Burhan Sönmez'in cenazesi memleketi Kayseri'ye getirildi.

Şehidin naaşı uçakla Erkilet Havalimanı'na getirildi. Burada basına kapalı gerçekleştirilen törene şehidin yakınları, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile askeri ve mülki erkan katıldı.

Törenin ardından cenaze Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şehidin naaşı Kalem Kırdı Camisi'nde kılınacak öğle namazını müteakip düzenlenecek tören sonrası Kartal Şehitliği'nde toprağa verileceği öğrenildi.

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