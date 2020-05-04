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Şırnaklı çiftçi ilk mahsulün gelirini ’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına bağışlayacak

ŞIRNAK HABERLERİ  | 04.05.2020 11:28 | Son Güncelleme

Şırnak’ın İdil ilçesinde çiftçi İdris Aki, serasından alacağı ilk mahsulün gelirini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan ’Biz Biye Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına bağışlayacağını açıkladı.İdil’e bağlı Özbek köyü Gırbaraz mezrasında bulunan sera sahibi İdris Aki, ilk mahsulün gelirini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan ’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına bağışlayacağını açıkladı.

Şırnaklı çiftçi ilk mahsulün gelirini ’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına bağışlayacak

Şırnak’ın İdil ilçesinde çiftçi İdris Aki, serasından alacağı ilk mahsulün gelirini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan ’Biz Biye Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına bağışlayacağını açıkladı.
İdil’e bağlı Özbek köyü Gırbaraz mezrasında bulunan sera sahibi İdris Aki, ilk mahsulün gelirini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan ’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına bağışlayacağını açıkladı. Sera sahibi çiftçi İdris Aki, serada yapılan salatalık hasadı sırasında Şırnak Valisi Sayın Ali Hamza Pehlivan ile yaptığı telefon görüşmesinde seranın ilk mahsulünden elde edeceği kazancı ’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına bağışlamak istediğini belirtti. Vali Pehlivan, el emeğiyle yetiştirdiği ürünleri bağışlamasının milletimizin her daim, özellikle zor zamanlarda gösterdiği takdire şayan dayanışmanın bir örneği olduğunu belirterek bu duyarlı davranışından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Vali Pehlivan, İdris Aki’ye teşekkür etti.

Şırnaklı çiftçi ilk mahsulün gelirini ’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına bağışlayacak

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