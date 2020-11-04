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Şırnaklı gençlerin hedefi ses yarışmasında Türkiye birinciliği

ŞIRNAK HABERLERİ  | 04.11.2020 14:15 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezinde oluşturulan müzik grubu, Türkiye Gençler Arası Türk Müziği Yarışması'nda birinci olabilmek için yoğun çalışma yürütüyor

Şırnak Gençlik ve Spor Müdürlüğü Gençlik Merkezinde oluşturulan müzik grubu, Türkiye Gençler Arası Türk Müziği Yarışması'nda ülke birincisi olmak için hazırlanıyor.

Gençlik Merkezi üyesi 6 gencin yer aldığı müzik grubu, 19 Kasım'da Ankara'da yapılacak yarışmada kenti temsil etmek için çalışmalarını merkezde sürdürüyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, her yıl gençlik merkezleri arasında düzenlenen kültür sanat yarışmalarında bölge finalinin Şırnak'ta yapıldığını, pandemi nedeniyle yarışmayı online gerçekleştirmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Eylül ayında yapılan finallerde Şırnak ekibinin birinci olduğunu aktaran Birlik, şunları kaydetti:

"Artık Şırnak her alanda olduğu gibi kültür sanat faaliyetlerinde de adından söz ettirmeye çalışıyor. Daha önce sportif faaliyetlerde rafting, yamaç paraşütü finalleri yapılarak adından söz ettirdi. Bu da huzurun getirdiği sonuçlardır. Müzik grubumuz da hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Biz de onlara her türlü imkanı sunuyoruz. İnşallah müzikte de bölgemizi en iyi şekilde temsil edip birinci olurlar."

Grubun üyelerinden Mert Ay da yarışma için 20 gündür çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını ifade ederek, Şırnak'ı en iyi şekilde temsil etmek istediklerini, hedeflerinin birincilik olduğunu dile getirdi.

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