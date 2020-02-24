YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şırnak
  4. Şırnak'ta 55 okulda "Tasarım Beceri Atölyesi" kurulacak

Şırnak'ta 55 okulda "Tasarım Beceri Atölyesi" kurulacak

ŞIRNAK HABERLERİ  | 24.02.2020 18:28 | Son Güncelleme

Şırnak'ta 55 okulda "Tasarım Beceri Atölyesi" kurulacak

Şırnak'ta "Tasarım Beceri Atölyesi Projesi" kapsamında 55 okulda atölye kurulacak.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, bir otelde yapılan proje tanıtım toplantısındaki konuşmasında, projenin 2 milyon 250 bin liralık bütçeyle onaylandığını, gençlerin tasarım ve beceri atölyelerinde ufuklarının genişleyeceğini söyledi.

Atölyelerde amacın çocukların zihinlerindeki yeni açılımları projeye dönüştürmek olduğunu vurgulayan Pehlivan, il genelinde 55 okulda atölyelerin kurulacağını, 655 okulu olan Şırnak’ta 2 yıla kadar bu rakamı 2 ya da 3 katına çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti.

Pehlivan, "Bu atölyelerde belli bir süre geçtikten sonra, buralarda fen bilimleri, matematik, sosyal ve güzel sanatlar anlamında önemli çalışmalar ortaya konulacaktır. Bu çocuklarımız yeteneklerine göre üniversitelere, meslek liselerine, yüksek öğretimlere yönlendirildiğini göreceğiz" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener de 55 okulda açılacak beceri atölyelerinin fen, matematik, yazılım ve tasarım, görsel sanatlar, ahşap ve metal, müzik, yaşam becerileri ile salon sporları atölyelerinden oluşacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından projenin tanıtımı yapıldı, Dicle Kalkınma Ajansı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Programa, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Emin Erkan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, kaymakamlar ve kurum temsilcileri katıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İki deprem yaşandı, köyde sağlam ev kalmadı! İki deprem yaşandı, köyde sağlam ev kalmadı!
Silopi’de ’15 Temmuz’ konferansıSilopi’de ’15 Temmuz’ konferansı
Anahtar Kelimeler:
Şırnak Toplantı Vali Ali Hamza Pehlivan

En Çok Okunan Yerel Haberler

Asılsız paylaşımlar vatandaşı mağdur etti

Asılsız paylaşımlar vatandaşı mağdur etti

Türkiye’nin alanındaki en modern tesisi Kayseri’ye kazandırılıyor

Türkiye’nin alanındaki en modern tesisi Kayseri’ye kazandırılıyor

332 konut için 2 bin 202 kişi başvuruda bulundu

332 konut için 2 bin 202 kişi başvuruda bulundu

Başkan Kocaman Ankara’da

Başkan Kocaman Ankara’da

Nazilli’de dolu dolu hafta sonu

Nazilli’de dolu dolu hafta sonu

Polislerden vatandaşlara bez çanta

Polislerden vatandaşlara bez çanta

Şırnak Namaz Vakitleri 24 Şubat Pazartesi

İmsak
05:22
Sabah
06:42
Öğle
12:29
İkindi
15:34
Akşam
18:05
Yatsı
19:20

Şırnak Nöbetçi Eczaneler24 Şubat Pazartesi

Uludere Eczanesi
Uludere
Sabır Eczanesi
Silopi
Demir Eczanesi
Idil
İbni Sina Eczanesi
Cizre
Ensari Eczanesi
Beytussebap
Aydın Eczanesi
Merkez
Aydın Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Uludere’de vahşi yaşamın sırlarını keşfetmek için fotokapan kuruldu

Uludere’de vahşi yaşamın sırlarını keşfetmek için fotokapan kuruldu

Cizrespor Payasspor’u 2-0 yendi

Cizrespor Payasspor’u 2-0 yendi

Cizre Belediyesinden yolda kalanlara çorba ikramı

Cizre Belediyesinden yolda kalanlara çorba ikramı

Beytüşşebap buz tuttu

Beytüşşebap buz tuttu

Kardan kapanan yollar ulaşıma açılıyor

Kardan kapanan yollar ulaşıma açılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.