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Şırnak'ta deprem tatbikatı yapıldı

ŞIRNAK HABERLERİ  | 18.09.2020 16:13 | Son Güncelleme

Şırnak'ta deprem tatbikatı yapıldı

Şırnak'ta PTT Başmüdürlüğünde deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

AFAD, itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerinin katılımıyla düzenlenen tatbikatta, senaryo gereği, deprem ihbarı alındı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, kısa sürede bölgeye ulaştı.

Kurumu tedbir amaçlı boşaltan ekipler, bölgeyi yaya ve araç trafiğine kapattı. Deprem sonrasında durumu fırsat bilen maskeli bir kişi, kurumda silahlı soygun girişiminde bulundu. Emniyet ekipleri müzakere sonucu ikna yoluyla kişiyi soygundan vazgeçirdi.

İtfaiye ekipleri, senaryo gereği bir yaralıyı sedye ile ambulansa taşıdı, oluşan yangını söndürdü.

Tatbikatın ardından gazetecilere açıklamada bulunan PTT Şırnak Başmüdürü Faik Öz, AFAD, itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerinden oluşan yaklaşık 40 kişiyle tatbikatın başarıyla gerçekleştiğini söyledi.

Kurum olarak her yıl deprem, yangın, sel ve sabotaj olaylarına ilişkin tatbikat yapmaya özen gösterdiklerini ifade eden Öz, şöyle devam etti:

"Risk analizleri bakımından 6 büyüklüğünde oluşabilecek bir depremde yaşanabilecek olaylar karşısında personelin nasıl tedbir alması gerektiği anlatıldı. Geçmişte ülkemizde yaşanan depremler ve bölgemizin fay hattı üzerinde yer aldığı gerçeğini unutmayarak buna yönelik her zaman tedbirli olmamız gerekir. Amacımız olası afet durumlarında zayiatı en aza indirmek ve personeli bilinçlendirmektir. Bu amaçla yapılan tatbikatta emeği geçenleri kutluyorum."

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