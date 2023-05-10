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Şırnak’ta göçerler yaylaya ulaştı

10.05.2023 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine göçer akını başladı. Yaz mevsimi ile birlikte hayvanlarını daha güzel otlaklıklara çıkarmak isteyen göçerler, kışlaklardan yaylalara çıktı.

Kışlaklardan Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı yaylalara gelen göçerler 8 günlük yorucu mesailerinin ardından yaz mevsimini geçirecekleri alanlara ulaştı. Kilometrelerce yol gelen sürüler dağları aşarak yaylalara ulaştı. 3 bin rakıma kadar çıkan ve bitki örtüsünün oldukça fazla olduğu yaylalara akın eden göçerler bu yıl erken gelmeye başladı. Bedran Sümer isimli çoban 8 gün yürüdükleri yolun ardından istedikleri yaylaya ulaştıklarını söyledi. Sümer, "Silopi’den geliyoruz. Günlerdir yoldayız. Baharın gelişiyle beraber yaylaya çıkmak zorundayız. Yıllardır bu işi yapıyorum. Yorucu geçiyor ama mecburuz" dedi.

14 yıldır çobanlık yapan Semyan Sümer ise, "Baharın gelişi son derece güzel oldu. Silopi’den geliyoruz. Beytüşşebap ilçesine bağlı Gökçe köyü yaylalarına gideceğiz" diye konuştu.

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